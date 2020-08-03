Англия

Бразильский вингер хочет заключить соглашение, но только на три года.

Челси сделал обновленное предложение Виллиану, сообщает The Guardian.

"Синие" предложили соглашение на два года, но 31-летний футболист не согласился – он жаждет заключить сделку на три сезона.

Скорее всего, матч против Баварии станет последним для Виллиана в футболке Челси, если он успеет восстановиться к нему.

При этом, Фрэнк Лампард хочет, чтобы клуб сохранил экс-игрока Шахтера. Фаворитом на подписание Виллиана становится Арсенал.

В текущем сезоне Виллиан провел 36 матчей в АПЛ: на его счету девять голов и семь результативных передач.