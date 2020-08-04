Англия

Новое соглашение англичанина рассчитано до 2024 года.

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с молодым защитником

Брэндоном Уильямсом.

19-летний англичанин подписал с "красными дьяволами", воспитанником которых он является, новое соглашение до июня 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

"За сезон я многому научился у наставника, его тренерского штаба и товарищей по команде, и я хочу вернуть доверие, которое они все оказали мне. Я знаю, что каждый в клубе ежедневно усердно работает, чтобы добиться успеха в ближайшие годы, и я очень рад быть частью этого", — прокомментировал футболист подписание новой сделки.

В сезоне-2019/20 Брэндон Уильямс провел за первую команду Манчестер Юнайтед 33 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.