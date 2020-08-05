Англия

Полузащитник Барселоны, скорее всего, вернется в Англию.

Филиппе Коутиньо с большой долей вероятности продолжит карьеру в Арсенале, сообщает The Telegraph.

По информации источника, 28-летний футболист не против продолжить карьеру в составе "канониров". В частности, активное участие в сделке принимает агент Киа Джурабчиан, который работал над переходами Давида Луиса и Седрика Суареша в клуб из Северного Лондона.

Ожидается, что Арсенал и Барселона разделят между собой заработную плату бразильца, но, при этом, лондонский клуб потратит порядка 10 миллионов фунтов для осуществления перехода (включая выплату каталонскому клубу и на заработную плату игроку).

Ранее сообщалось, что Виллиан близок к переходу в Арсенал.