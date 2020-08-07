Англия

Официальное объявление о трансфере бразильца — лишь вопрос времени.

Полузащитник Челси Виллиан в ближайшее время перейдет в другой лондонский клуб на правах свободного агента, а именно в Арсенал. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, подписание 31-летнего бразильца лично одобрил главный тренер "канониров" Микель Артета, поэтому официальное объявление о заключении сделки является "лишь вопросом времени".

Виллиан подпишет с Арсеналом контракт, который будет рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/20 экс-вингер Шахтера провел 47 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что зарплата Виллиана в Арсенале будет меньше, чем в Челси, однако большую роль в выборе футболиста сыграл срок предложенного контракта.