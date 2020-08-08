Англия

Специалист проработал в клубе всего один сезон.

Официальный сайт Ювентуса сообщает, что клуб прекращает сотрудничество с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Итальянский специалист заключил контракт с туринцами лишь перед стартом прошлого сезона. В своем дебютном сезоне менеджер привел "бьянконери" в девятому кряду скудетто.

Тем не менее, Сарри проиграл финал Кубка Италии Наполи, а также вылетел в 1/8 Лиги чемпионов в результате двухматчевого противостояния с Лионом.

Ранее сообщалось, что Ювентус начал переговоры с аргентинским тренером Маурисио Почеттино, последним местом работы которого был Тоттенхэм.