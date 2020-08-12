Англия

"Красные" намерены работать над укреплением других позиций.

Руководство Ливерпуля не станет в трансферное окно приобретать футболиста в полузащиту, сообщает Sky Sports.

По данным источника, вместе с тем, мерсисайдцы отказались от идеи купить у Баварии Тиаго Алькантару, который уже заявил немцам, что намерен сменить прописку.

Также отмечается, что "красные" готовы пригласить полузащитника в команду в 2021 году, если он проведет в Баварии еще один сезон, присоединившись к Ливерпулю в будущем на правах свободного агента.

Напомним, чемпионы Англии уже оформили первый летний трансфер, купив у Олимпиакоса защитника Костаса Цимикаса.