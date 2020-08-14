Англия

Хавбек решил сосредоточиться на тренерском пути.

Экс-полузащитник Мидлсбро, Уигана, Сандерленда и Венло Ли Каттермол принял решение закончить карьеру игрока, сообщает The Northern Echo. Теперь он сконцентрируется на получении тренерской лицензии.

Сезон-2019/20 Ли Каттермол провел в голландском Венло. Он провел 11 поединков за команду, прежде, чем сезон закончили досрочно из-за коронавируса.

"Я не думал, что это случится в этом году. Собирался играть еще два сезона. Но чем больше проходило времени с моего последнего матча, тем больше я думал о том, чтобы сконцентрироваться на тренерской профессии", — рассказал Каттермол.

"Это было сложное решение. Возможно, оно было бы иным, если бы сезон не закончился так. Но думаю, все правильно. После того, как я принял решение закончить карьеру, которое оказалось на удивление не эмоциональным для меня, я со все большим восхищением думаю о тренерском пути. Сейчас подходящее время для этого".

Каттермол провел 271 поединок в английской Премьер-лиге. До перехода в Венло прошлым летом он 10 лет выступал за Сандерленд в АПЛ, Чемпионшипе и Лиге 1.