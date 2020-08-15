Англия

Защитник Манчестер Юнайтед может продолжить карьеру в составе "сорок".

Ньюкасл заинтересован в услугах Криса Смоллинга, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер "сорок" Стив Брюс настаивает на приобретении 30-летнего футболиста.

Манчестер Юнайтед хочет избавиться от Смоллинга и готов его продать. Он доступен для трансфера в любую команду.

В прошлом сезоне Крис отыграл 37 матчей за Рому и помог команде финишировать пятой в Серии А.