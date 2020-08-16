Нападающий продолжит выступать за "канониров".
ПЬЕР-ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
16 августа 2020, 21:59
Пьер-Эмерик Обамеянг останется в Арсенале, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, 31-летний футболист заключит новое соглашение с клубом в ближайшее время.
Фабрицио Романо не уточняет, на сколько будет рассчитан контракт, но ранее английские СМИ сообщали о соглашении до лета 2023 года.
Отметим, что Арсенал также проявляет интерес к Габриэлю из Лилля и Томасу Партею из Атлетико.