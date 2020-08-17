"Горожане" не намерены менять тренера и хотят сохранить испанского специалиста.
ПЕП ГВАРДИОЛА, GETTY IMAGES
17 августа 2020, 14:59
Манчестер Сити целиком и полностью доверяет Пепу Гвардиоле, сообщает The Telegraph.
Несмотря на то, что под руководством испанского специалиста в этом сезоне "горожане" стали вторыми в АПЛ и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, в клубе хотят сохранить тренера.
Контракт Гвардиола рассчитан до лета 2021 года, и Манчестер Сити хочет пролонгировать сделку. Более того, "горожане" хотят поддержать Пепа путем приобретения нужных ему футболистов.
Напомним, что 49-летний специалист возглавит клуб из Манчестера в 2016 году.