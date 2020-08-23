Англия

Футболист может остаться на Туманном Альбионе.

Целый ряд команд из английской Премьер-лиги готовы составить конкуренцию Роме в борьбе за защитника Криса Смоллинга, сообщает 90min.

По данным источника, за английского футболиста могут побороться Ньюкасл, Вест Хэм, Эвертон и Фулхэм.

Отмечается, что Рома, в которой защитник провел сезон на правах аренды, не может удовлетворить финансовые потребности Юнайтед в размере 20 миллионов евро, в отличии от английских команд.

Тем не менее, ранее сообщалось, что римляне не оставляют попыток вернуть игрока, сделав Юнайтед очередное предложение.