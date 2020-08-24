Англия

Бразильский центрбек вскоре присоединится к команде Микеля Артеты.

Арсенал вскоре объявит о втором летнем подписании в первую команду, которым станет центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, имеющий связи в стане "канониров", 22-летний бразилец на данный момент находится в Лондоне, где проходит медицинское обследование для завершения трансфера в Арсенал.

"Канониры" выложат за Габриэля 26 миллионов евро первым платежом и еще 6 миллионов евро Лилль получит в качестве бонусов. После медосмотра бразильский центрбек отправится на двухнедельный карантин.

Напомним, что первым подписанием Арсенала в летнее трансферное окно является Виллиан, который перебрался на Эмирейтс Стэдиум из Челси на правах свободного агента.