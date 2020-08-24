Бразильский центрбек вскоре присоединится к команде Микеля Артеты.
Габриэль Магальяйнс, фото ФК Лилль
24 августа 2020, 20:55
Арсенал вскоре объявит о втором летнем подписании в первую команду, которым станет центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс.
Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, имеющий связи в стане "канониров", 22-летний бразилец на данный момент находится в Лондоне, где проходит медицинское обследование для завершения трансфера в Арсенал.
"Канониры" выложат за Габриэля 26 миллионов евро первым платежом и еще 6 миллионов евро Лилль получит в качестве бонусов. После медосмотра бразильский центрбек отправится на двухнедельный карантин.
Напомним, что первым подписанием Арсенала в летнее трансферное окно является Виллиан, который перебрался на Эмирейтс Стэдиум из Челси на правах свободного агента.