Официальный сайт Арсенала сообщает, что Виллиан поставил подпись под контрактом, рассчитанным на ближайшие три года.

Прошлым местом работы Виллиана был Челси, который он покинул спустя семь лет пребывания в клубе. Причиной ухода была неготовность "синих" предоставить бразильцу контракт на три года.

🆕 New club. New colours. New beginnings.



👋 Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! 🔴 pic.twitter.com/B7Tl01BXLe