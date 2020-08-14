Англия

Бразильский вингер продолжит карьеру в команде Микеля Артеты.

Официальный сайт Арсенала сообщает, что Виллиан поставил подпись под контрактом, рассчитанным на ближайшие три года.

Прошлым местом работы Виллиана был Челси, который он покинул спустя семь лет пребывания в клубе. Причиной ухода была неготовность "синих" предоставить бразильцу контракт на три года.

В новом клубе 32-летний вингер за один сезон будет получать 6 миллионов фунтов плюс различные бонусы.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел 47 матчей во всех турнирах за Челси, в которых он забил 11 голов и отдал 9 ассистов.