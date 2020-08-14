Официальный сайт Арсенала сообщает, что Виллиан поставил подпись под контрактом, рассчитанным на ближайшие три года. 

Прошлым местом работы Виллиана был Челси, который он покинул спустя семь лет пребывания в клубе. Причиной ухода была неготовность "синих" предоставить бразильцу контракт на три года. 

В новом клубе 32-летний вингер за один сезон будет получать 6 миллионов фунтов плюс различные бонусы.

В сезоне-2019/20 Виллиан провел 47 матчей во всех турнирах за Челси, в которых он забил 11 голов и отдал 9 ассистов.