Англия

Джорди Осеи-Туту проведет этот сезон в валлийском клубе.

Правый защитник Арсенала Джорди Осеи-Туту на сезон стал футболистом Кардиффа, сообщил официальный сайт клуба.

21-летний Джорди присоединился к академии Арсенала в 2015 году, а на взрослом уровне дебютировал в Бохуме во Второй Бундеслиге.

Осеи-Туту также способен сыграть на позиции правого вингбэка. В 21 матче он забил пять голов и сделал три ассиста.

Джорди стал вторым подписанием Кардиффа в это трансферное окно. Ранее в этом месяце ряды клуба пополнил футболист сборной Уэльса Киффер Мур.