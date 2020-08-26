Англия

Нападающий "летучих мышей" продолжит карьеру в АПЛ.

Родриго Морено переходит в Лидс, сообщил официальный сайт Валенсии.

29-летний футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет долгосрочное соглашение. Напомним, что Лидс в сезоне-2020/21 будет выступать в Премьер-лиге.

Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро, а также десять миллионов могут быть включены в качестве бонусов.

В сезоне-2019/20 Морено провел 27 игр в Примере: на его счету четыре гола и девять ассистов.