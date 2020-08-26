Нападающий "летучих мышей" продолжит карьеру в АПЛ.
Фото: ФК Валенсия
26 августа 2020, 01:19
Родриго Морено переходит в Лидс, сообщил официальный сайт Валенсии.
29-летний футболист пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет долгосрочное соглашение. Напомним, что Лидс в сезоне-2020/21 будет выступать в Премьер-лиге.
Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро, а также десять миллионов могут быть включены в качестве бонусов.
В сезоне-2019/20 Морено провел 27 игр в Примере: на его счету четыре гола и девять ассистов.