Англия

Лондонцы максимально активны на трансферном рынке.

Челси в текущее трансферное окно намерено еще приобрести полузащитника Байера Кая Хаверца, голкипера в конкуренцию Кепе и заключить контракт с Тиаго Силвой, сообщает Evening Standard.

Напомним, лондонцы уже оформили трансфер Тимо Вернера, Хакима Зийеха, Бена Чилвелла, а также подписали соглашение с Малангом Сарром.

Ранее сообщалось, что ближе всех к Челси находится Силва. Отмечалось, что бразилец получит от "синих" двухлетний контракт.

Также известно, что лондонцы продолжают переговоры с Байером по Хаверцу, но Леверкузен не намерен идти на финансовые уступки.