Англия

Голкипер Милана может продолжить карьеру в Челси.

Челси продолжает искать усиление на позицию первого номера, сообщает Football Insider.

По информации источника, "синие" обратили внимание на Джанлуиджи Доннарумму. Милан оценивает своего футболиста в 50 миллионов фунтов.

Тем не менее, его соглашение с клубом рассчитано еще на один год, поэтому Челси надеется сбить цену, если решит сделать ставку на него.

Напомним, что Кепа Аррисабалага потерял доверие со стороны тренерского штаба, в результате чего начал проигрывать конкуренцию Вилли Кабальеро.