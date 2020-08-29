Защитника Арсенала может сменить команду на ближайший сезон.
Роб Холдинг, getty images
29 августа 2020, 16:40
Ньюкасл нацелился на подписание Роба Холдинга в текущее трансферное окно на правах аренды, сообщает журналист Дэвид Орстейн.
Источник утверждает, что включить опцию выкупа для "сорок" будет очень проблематично.
В прошлом сезоне 24-летний защитник провел 23 поединка в футболке "канониров", отметившись одним голом.
Напомним, что англичанин долго восстанавливался после разрыва крестообразных связок.