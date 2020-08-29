Англия

Защитника Арсенала может сменить команду на ближайший сезон.

Ньюкасл нацелился на подписание Роба Холдинга в текущее трансферное окно на правах аренды, сообщает журналист Дэвид Орстейн.

Источник утверждает, что включить опцию выкупа для "сорок" будет очень проблематично.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провел 23 поединка в футболке "канониров", отметившись одним голом.

Напомним, что англичанин долго восстанавливался после разрыва крестообразных связок.