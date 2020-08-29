Династия Ортега нацелились на английский гранд.
Амансио Ортега (слева), getty images
29 августа 2020, 17:59
Манчестер Юнайтед стал целью самой богатой семьи Европы и пятой в мире, сообщает thepeoplesperson.
Династию возглавляет 84-летний Амансио Ортега, председатель Inditex и соучредитель Zara, шестой самый богатый человек в мире и ранее самый богатый.
Состояние семьи оценивается в 73 миллиарда долларов. Источник утверждает, что испанцы уже сделали предложение.
Напомним, что ранее на Манчестер Юнайтед претендовал принц Саудовской Аравии.