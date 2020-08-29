Вашему вниманию обзор поединка за Коммьюнити Шилд-2020.
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29 августа 2020, 22:12
В Суперкубке Англии между собой встречались победитель Кубка (Арсенал) и обладатель титула чемпиона Англии (Ливерпуль).
В основное время команды не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти лучшими оказались "канониры".
Обзор матча:
Арсенал - Ливерпуль 1:1 (по пенальти — 5:4)
Голы: Обамеянг, 12 — Минамино, 73
Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни (Колашинац, 83) — Бельерин (Суареш, 59), Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз — Сака (Уиллок, 82), Нкетиа (Нельсон, 82), Обамеянг
Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Минамино, 59), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Кейта, 59), Фабиньо, Вейналдум (Брюстер, 90+2) — Салах, Фирмино (Джонс, 82), Мане
Предупреждение: Милнер.