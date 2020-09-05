Англия

Наставник англичан поделился информацией о подготовке команды.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о ситуации в команде накануне матча с Исландией в Лиге наций.

"Игроки привыкли и адаптировались. У нас много футболистов постарше, которые уже знают, как мы тренируемся, как играем. Они хорошо влияют на тех, у кого меньше опыта, но и молодежь приезжает в сборную без страха. Они быстро адаптировались, повысили качество тренировок и конкуренцию. Приятно снова быть в деле.

Я на самом деле доволен уровнем игроков на данном этапе. Они все находятся в приличной форме. Думаю, уже прошли те дни, когда игроки прибывают на пред-сезонку в разобранном состоянии. Форма игроков оказалась не такой большой проблемой, как я думал", – приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Матч Исландия – Англия состоится в Рейкьявике в субботу, 5 сентября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.