Англия

Защитник сборной Италии высоко ценит своего коллегу из Нидерландов.

Центральный защитник Ювентуса и сборной Италии Леонардо Бонуччи предвкушает противостояние со сборной Нидерландов.

"Нам повезло, что мы увидим противостояние двух защитников из числа лучших в мире – Джорджо Кьеллини и Вирдижила ван Дейка", — цитирует Бонуччи Football Italia.

"Ван Дейк своими выступлениями за Ливерпуль и сборную Нидерландов доказал, что заслуживает Золотой мяч. А Джорджо был лучшим на протяжении 15 лет".

"Голландцы защищаются не так, как итальянцы. Они больше делают акцент на физику, в то время, как мы – на тактику".

Нидерланды и Италия сыграют 7 сентября в рамках второго тура Лиги наций. На Football.ua будет текстовая онлайн-трансляция поединка.