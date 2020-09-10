Американец теперь будет выступать за лондонский клуб под новым номером.
Кристиан Пулишич, Getty Images
10 сентября 2020, 13:43
Полузащитник Челси Кристиан Пулишич забрал "десятку", которая была вакантной после ухода Виллиана в Арсенал. Об этом стало известно из социальных сетей "синих".
Ранее американский полузащитник выступал за "пенсионеров" под 22-м номером. Примечательно, что Виллиан, до того, как взять свободный после ухода Эдена Азара в Реал 10-й номер, тоже играл в Челси под 22-м.
В прошлом сезоне Кристиан Пулишич сыграл в 25 матчах Премьер-лиги, 19 из которых – с первых минут. Он отличился девятью голами.