Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок.

В рамках первого тура АПЛ Арсенал отправится в гости к новичку лиги Фулхэму. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы подопечных Микеля Артеты существенно выше.

Так, на победу Арсенала коэффициент составляет 1,62, а вероятность успеха Фулхэма оценивается показателем 5,8. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Виллиан забьет 2 или более голов в матче: да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 12,5.

Напомним, матч Фулхэм — Арсенал состоится в субботу, 12 сентября. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, который начнется в 14:30 по киевскому времени.