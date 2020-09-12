Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура АПЛ между лондонскими Фулхэмом и Арсеналом.

В Англии стартует очередной розыгрыш Премье-лиги. В матче-открытии встретятся лондонские Фулхэм и Арсенал. В составе "канониров" дебютируют бразильские новички команды Виллиан и Габриэль. Кроме того, свой шанс получил нападающий Александр Ляказетт, который в последнее время зачастую оставался на скамейке запасных.

Новичок Фулхэма Альфонс Ареола остался на скамейке запасных. Место в рамке ворот "дачников" займет Марек Родак.

Фулхэм: Родак — Одои, Гектор, Рим, Брайан — Х. Рид, Кэрни — Кебано, Онома, Кавалейру — Камара

Запасные: Ареола, Ле Маршан, Кристи, Нокар, Замбо-Ангисса, Митрович, Б. Рид

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз — Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Сака, Колашинац, Себальос, Уиллок, Пепе, Нкетиа

Матч Фулхэм — Арсенал начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.