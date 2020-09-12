Англия

Нападающий Арсенала поразил ворота Фулхэма.

Форвард Арсенала Александр Ляказетт открыл счет забитым голам в новом сезоне английской Премьер-лиги. После удара Гранита Джаки Виллиан в суматохе не сумел протолкнуть мяч в ворота "дачников", но зато с этим заданием справился Ляказетт.

Александр Ляказетт стал первым футболистом, который больше одного раза забивал первый гол сезона в Премьер-лиге. На его счету также дебютный мяч в кампании-2017/18.

Вы можете следить за ходом игры и комментировать матч в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.