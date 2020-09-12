Англия

Подопечные Микеля Артеты отгрузили в ворота "дачников" три безответных мяча (3:0).

В Лондоне состоялся матч-открытие нового розыгрыша английской Премьер-лиги. В рамках столичного дерби Фулхэм принимал Арсенал. Главный тренер гостей Микель Артета сразу же бросил в бой новичков команды Габриэля и Виллиана, который были на заметных ролях по ходу поединка. Сразу же после стартового свистка "дачники" завладели мячом на правах хозяев поля. Габриэль едва не привез гол в свои ворота уже на второй минуте, но Лено исправил оплошность партнера по команде. Через некоторое время гости перехватили инициативу, перебравшись на чужую половину поля. На 9-й минуте Виллиан мог отметить дебют забитым голом, но не смог протолкнуть мяч мимо Родака, зато это удалось сделать Ляказетту, сыгравшему на добивании – 0:1.

Поведя в счете, "канониры" продолжили контролировать мяч, заставляя соперника рассчитывать лишь на контратаки. Игроки Арсенала часто загружали мяч в штрафную площадь, но зачастую эти передачи оказывались безадресными. Хорошая возможность забить была у Эльнени, но его удар из пределов штрафной был заблокирован. Немного позднее у Виллиана появился еще один шанс отличиться благодаря заработанному опасному штрафному. Бразилец нанес прямой удар