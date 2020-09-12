Англия

Команда Роя Ходжсона стартовала с победы в новом сезоне Премьер-лиги.

В первом туре АПЛ Кристал Пэлас взял верх над Саутгемптоном благодаря голу Уилфрида Заа на 13-й минуте игры. В роли ассистента выступил Андрос Таунсенд.

В следующем туре Кристал Пэлас сыграет с Манчестер Юнайтед 19 сентября, а Саутгемптон на следующий день примет Тоттенхэм. До этого команды проведут игры в Кубке Лиги.

Кристал Пэлас – Саутгемптон 1:0

Гол: Заа, 13.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Куяте, Данн, Митчелл – Таунсенд, Макартур, Маккарти (Миливоевич, 74), Шлупп (Эзе, 81) – Заа, Айю.

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек (Вестергор, 46), Бертранд – Смоллбоун (Дженепо, 77), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд – Адамс (Лонг, 85), Ингс.

Предупреждения: Шлупп, Маккарти – Уокер-Питерс.