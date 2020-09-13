Англия

Тоттенхэм минимально уступил Эвертону

Ни один из пяти новичков в составах обеих команд не отличился результативным действием, а судьбу поединка решил "проверенный" Калверт-Льюин (1:0).

Тоттенхэм — Эвертон, Getty Images

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Тоттенхэм — Эвертон 0:1

Гол: Калверт-Льюин, 55



Тоттенхэм: Льорис — Доэрти (Ндомбеле, 76), Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Хойбьерг, Уинкс (Бергвейн, 60) — Моура, Алли (Сиссоко, 46), Сон — Кейн.



Эвертон: Пикфорд — Коулман, Майкл Кин, Мина, Динь — Дукуре, Аллан — Ришарлисон, Гомеш (Сигурдссон, 68), Родригес (Т. Дэвис, 90+2) — Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 89).



Предупреждения: Хойбьерг.