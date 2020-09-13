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Тоттенхэм — Эвертон 0:1
Гол: Калверт-Льюин, 55

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти (Ндомбеле, 76), Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Хойбьерг, Уинкс (Бергвейн, 60) — Моура, Алли (Сиссоко, 46), Сон — Кейн.

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Майкл Кин, Мина, Динь — Дукуре, Аллан — Ришарлисон, Гомеш (Сигурдссон, 68), Родригес (Т. Дэвис, 90+2) — Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 89).

Предупреждения: Хойбьерг.