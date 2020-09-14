Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ.
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14 сентября 2020, 00:50
В поединке первого тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле уступил Эвертону (0:1).
Единственный гол в матче забил нападающий "ирисок" Доминик Кальверт-Льюин.
Тоттенхэм — Эвертон 0:1
Гол: Калверт-Льюин, 55
Тоттенхэм: Льорис — Доэрти (Ндомбеле, 76), Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Хойбьерг, Уинкс (Бергвейн, 60) — Моура, Алли (Сиссоко, 46), Сон — Кейн.
Эвертон: Пикфорд — Коулман, Майкл Кин, Мина, Динь — Дукуре, Аллан — Ришарлисон, Гомеш (Сигурдссон, 68), Родригес (Т. Дэвис, 90+2) — Калверт-Льюин (Мойзе Кин, 89).
Предупреждения: Хойбьерг.