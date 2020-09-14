Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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14 сентября 2020, 10:21
В поединке стартового тура английской Премьер-лиги Лестер на выезде сумел легко обыграть Вест Бромвич, забив три безответных гола.
Отметим, что дубль в составе "лис" сделал ветеран команды Джейми Варди.
Вест Бромвич – Лестер 0:3
Голы: Кастань, 56, Варди, 74, 84 (оба – пенальти).
Вест Бромвич: Джонстон – Ферлонг (Харпер, 69), Бартли, Аджайи, О`Ши, Гиббс – Матеус Перейра, Ливермор, Сойерс (Эдвардс, 68), Диангана – Робинсон (Робсон-Кану, 60).
Лестер: Шмейхель – Кастань, Ндиди, Сеюнджю, Джастин – Менди – Перес (Олбрайтон, 67), Прат (Мэддисон, 75), Тилеманс, Барнс – Варди.
Предупреждения: Аджайи – Джастин.