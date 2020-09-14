Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Брайтон и лондонский Челси.

За качеством результатов плодотворной трансферной кампании в межсезонье со стороны лондонского Челси можно будет наблюдать уже в игре первого тура Английской Премьер-лиги против Брайтона. Трио в атаке составят два "свежих" приобретения Лэмпарда, Кай Хаверц и Тимо Вернер, а в помощь им отправится Мэйсон Маунт. Еще один новичок, Хаким Зиеш, пока что, остался вне заявки на ближайшую игру по причине травмы колена. Маланжа Сарра Челси еще не успел заявить, а Тиаго Силва не успел набрать физические кондиции.

Кроме этого, со стороны Лэмпарда можно отметить несколько интересных ходов. Ворота Челси будет защищать Кепа Аррисабалага, а в центре поля сыграет Нголо Канте, которым явно не хватало практики в прошлом сезоне.

У Брайтона тоже пройдет небольшой "парад новоприбывших игроков". Вернулся из аренды в Лидс Юнайтед Бэн Уайт, а из Ливерпуля перешел Адам Лаллана.

Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Лэмпти, Лаллана, Биссума, Альзате, Марч — Мопе, Троссард.

Запасные: Стил, Берн, Велтман, Стивенс, Гросс, Джаханбакш, Коннолли.



Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо — Лофтус-Чик, Жоржиньо, Канте —Хаверц, Вернер, Маунт.