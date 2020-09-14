Англия

"Волки" начали новый сезон в АПЛ с гостевой победы.

В поединке первого тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед принимал на своем поле Вулверхэмптон.

С самого начала встречи "волки" начали беспокоить ворота соперника, что незамедлительно дало свои плоды. Уже на 3-й минуте Рауль Хименес вывел свою команду вперед, а спустя еще три минуты Ромен Саисс увеличил преимущество Вулверхэмптона в счете.

Больше в этом поединке команды не забивали, и финальный свисток зафиксировал победу подопечных Нуну Санту (2:0).

Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 0:2

Голы: Хименес, 3, Саисс, 6

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Стивенс, О`Коннелл, Башем (Макголдрик, 71), Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Берге, 76), Иган, Макберни, Шарп.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Марсал, Коуди, Боли, Саисс, Поденсе (Невеш, 76), Дендонкер, Траоре, Моутинью (Витинья, 86), Нету (Буур, 69), Хименес.

Предупреждения: Иган, Макберни — Марсал.