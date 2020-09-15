Англия

Ни один из звездных дебютантов команды Лэмпарда в этой игре не сумели отметиться результативным действием, а победу принесли точные удары защитников во втором тайме (3:1).

Сложно было подыскать футбольный клуб в этом межсезонье, который с такой же легкостью расставался бы с деньгами, как это делал лондонский Челси. Изголодавшийся по приобретениям за времена трансферного бана коллектив Фрэнка Лэмпарда не уставал сотрясать новостные ленты результатами работы, поэтому было очевидно, что "пенсионеры" хотят совершить качественно новый рывок в своем развитии.

Календарь чемпионата в первом туре позволил "синим" рассчитывать на уверенный старт. С учетом всех межсезонных манипуляций, позиции ставшего в прошлом розыгрыше десятым в турнирной таблице Брайтона были крайне неустойчивы перед стартом отчетного поединка. В свою очередь, четвертая команда по итогам прошлого сезона в АПЛ с первого же матча задействовала половину от своих громких приобретений, выставив в стартовом составе Тимо Вернера и Кая Хаверца в линии атаки.

Команды начали поединок достаточно скромно. В треугольнике в центре поля у гостей чувствовал себя лишним Лофтус-Чик. Исправно работала лишь передняя линия, где между Вернером и Хаверцем уже были заметны зачатки слаженной пары, однако с Маунтом полноценное трио создавать им не удавалось.

По большому счету, свой единственный верный момент на гол Челси получил лишь благодаря грубой ошибке соперника. Альзате отдал неточный пас в центе поля, после чего скорость Вернера позволила ему быть первым на мяче перед Райаном, который уже по инерции влетел немцу в ноги. Пенальти реализовал Жоржиньо.

Наиболее заметным игроком хозяев по ходу всего матча был воспитанник их соперников, Тарик Лэмпти. Именно его авторству принадлежит голевая передача на Троссарда, который подкруткой от правого угла чужой штрафной застал врасплох Кепу. Испанца хотелось бы обвинить в очередном пропущенном под рукой мяче многим недоброжелателям, но стоит учесть тот факт, что обзор голкипера закрывала сразу целая группа защитников. Да и исполнение было в полном порядке.

По ходу первого тайма Брайтон потерял по причине травмы Адама Лаллану, но вышедший ему на замену Аарон Коннолли стал неплохой опцией атаки. Во всяком случае, стартовые минуты второго тайма "чайки" проводили в атаке с активным подключением более свежего футболиста.

К несчастью для подопечных Грэма Поттера, соперники сумели моментально ответить на пропущенный мяч. Дальний удар от Джеймса в правый верхний угол получился предельно точным и эффектным, а уже через десять минут Челси праздновал еще один забитый мяч, который после подачи углового с правого фланга был записан на Курта Зума, хотя весомый вклад в отыгрыш голкипера из эпизода внес рикошет от ноги Уэбстера.

Это был один из тех поединков, где преимущество в классе гостевой команды сказалось бы рано или поздно. Скорее, было интересно посмотреть за адаптацией новичков "синих" к игре в новых условиях. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что Вернер уже готов стать основной единицей в атаке, Хаверцу придется еще подыскать правильную позицию на острие, Лофтусу-Чику нечего делать в треугольнике в центре поля, а вот Канте показал себя с неплохой стороны, пусть соперники и особо не нагружали работой. Выход Баркли на замену Рубена перевернул в лучшую сторону розыгрыш атак для "синих". Ждем на просмотр Зийеха и Тиаго Силву.

В следующем туре лондонский Челси пройдет домашнее испытанием действующим чемпионом страны, Ливерпулем, а Брайтон отправится в гости к Ньюкаслу.Брайтон —1:3Троссард, 54 — Жоржиньо, 23 (пен.), Джеймс, 56, Зума, 66Райан — Уайт (Гросс, 79), Данк, Уэбстер — Лэмпти, Лаллана (Коннолли, 45), Биссума, Альзате (Джаханбакш, 79), Марч — Мопе, Троссард.Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Алонсо — Лофтус-Чик (Баркли, 61), Жоржиньо (Аспиликуэта, 85), Канте — Хаверц (Хадсон-Одои, 80), Вернер, Маунт.Предупреждение: Лэмпти.