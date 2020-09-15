Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка АПЛ.

В матче стартового тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон обыграл на выезде Шеффилд Юнайтед со счетом 2:0.

Голами в составе "волков" в самом начале поединка отличились Рауль Хименес и Ромен Саисс.



Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 0:2

Голы: Хименес, 3, Саисс, 6.

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл, Стивенс, О`Коннелл, Башем (Макголдрик, 71), Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Берге, 76), Иган, Макберни, Шарп.

Вулверхэмптон: Патрисиу, Марсал, Коуди, Боли, Саисс, Поденсе (Невеш, 76), Дендонкер, Траоре, Моутинью (Витинья, 86), Нету (Буур, 69), Хименес.

Предупреждения: Иган, Макберни — Марсал.