Англия

Защитник Реала завершил переход в клуб из АПЛ.

Серхио Регилон стал игроком Тоттенхэма, сообщил официальный сайт "шпор".

23-летний футболист подписал контракт на пять лет. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составила 30 миллионов евро. При этом, у Реала есть опция обратного выкупа за 45 миллионов.

Напомним, что в прошлом сезоне Регилон выступал на правах аренды за Севилью, в составе которой выиграл Лигу Европы.

Интерес к левому защитнику также проявлял Манчестер Юнайтед, но "красные дьяволы" были против включения в сделку опции обратного выкупа за фиксированную сумму.