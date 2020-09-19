"Канониры" с огромным трудом набрали три очка в поединке с командой Дэвида Мойеса (2:1).
радость игроков арсенала, getty images
19 сентября 2020, 23:53
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал - Вест Хэм 2:1
Голы: Ляказетт, 25, Нкетиа, 85 — Антонио, 45
Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Колашинац — Бельерин, Себальос, Джака, Сака (Давид Луис, 88) — Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг
Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс — Боуэн (Ярмоленко, 83), Форнальс (Алле, 88), Масуаку (Фелипе Андерсон, 90) — Антонио
Предупреждение: Фредерикс