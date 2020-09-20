Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры между "святыми" и "шпорами".

Во втором туре Премьер-лиги Тоттенхэм на выезде добыл волевую и разгромную победу над Саутгемптоном. У хозяев дважды отличился Дэнни Ингз, а у "шпор" четырежды забил Сон Хын Мин (все четыре раза ему ассистировал Харри Кейн) и еще один раз – Кейн.

Следующий матч Тоттенхэм проведет против Лейтон Ориент в Кубке лиги 22 сентября, а Саутгемптон 26 сентября сыграет на выезде против Бернли в Премьер-лиге.

Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5

Голы: Ингз, 32, 90 (с пенальти) – Сон, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82.

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран – Армстронг (Телла, 68), Уорд-Праус, Ромеу (Смоллбоун, 55), Дженепо – Адамс (Лонг, 80), Ингс.

Тоттенхэм: Льорис – Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис – Хойбьерг, Уинкс, Ндомбеле (Ло Чельсо, 46) – Моура (Ламела, 61), Кейн (Бергвейн, 82), Сон.

Предупреждения: Ромеу, Адамс, Бертран, Стивенс – Ндомбеле, Доэрти, Ло Чельсо.