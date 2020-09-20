Англия

Испанский хавбек не лучшим образом дебютировал за клуб.

В рамках второго тура АПЛ Челси принимает Ливерпуль. На 46-й минуте игры на поле вышел Тиаго Алькантара вместо Джордана Хендерсона.

На 73-й минуте испанский хавбек сфолил на Тимо Вернере, в результате чего арбитр назначил пенальти. Приговор начал исполнять Жоржиньо, однако Алиссон парировал его удар. Таким образом, бразилец скрасил ошибку испанца.

На Football.ua доступа текстовая онлайн-трансляция матча Челси — Ливерпуль.