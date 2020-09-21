Англия

Совсем скоро "синие" официально объявят о приобретении нового вратаря.

В ближайшее время Челси объявит о переходе Эдуара Менди из Ренна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, клубы уже подписали соответствующие документы о переходе сенегальца. Игроку осталось пройти медицинский осмотр и подписать личный контракт.

Официально переход будет завершен на этой неделе.

Примечательно, что неудачная игра Кепы Аррисабалаги в игре против Ливерпуля вынудила представителей СМИ разузнать новую информацию касательно усиления позиции №1. Переходу Менди ничего не угрожает — это формальность.

Напомним, что если брать во внимание предыдущий сезон, то Менди 9/94 по количеству совершенных сейвов в ТОП-4 чемпионатов Европы, а Кепа — 94/94.