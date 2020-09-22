Англия

Экс-игрок Барселоны продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Центральный защитник Сассуоло Марлон в ближайшее время станет игроком Фулхэма, который намерен усилить линию обороны в текущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сделка по переходу 25-летнего бразильца в лондонский клуб вскоре будет успешно завершена.

Фулхэм согласовал с Марлоном условия личного контракта и заплатит за него Сассуоло 15 миллионов евро.

Часть этой суммы отправится в Барселону, в системе которой бразильский центрбек находился до переезда в Италию.

В прошлом сезоне Серии А Марлон провел в футболке Сассуоло 23 поединка, в которых заработал 8 предупреждений.