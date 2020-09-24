Голкипер "синих" не обращает внимание на свои слабые стороны.
КЕПА АРРИСАБАЛАГА, GETTY IMAGES
24 сентября 2020, 18:32
За последний год к Кепе Аррисабалаге возникает множество вопросов касательно его формы.
Как сообщает The Athletic в эксклюзивном материале, 25-летний футболист не очень комфортно себя чувствует, когда речь о его игре.
В частности, когда обращают внимание на те компоненты игры, в которых он слаб, он настаивает, чтобы эта тема не подымалась.
Напомним, что прошлый матч своей команды Кепа пропустил — он был вне заявки на Кубок лиги против Барнсли. Челси крупно победил, а Вилли Кабальеро сделал ряд сейвов и сохранил свои ворота "сухими".