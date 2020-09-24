Англия

"Шпоры" узнали, сколько хочет заполучить Интер за своего футболиста.

Вчера, 23 сентября, руководство Тоттенхэма и Интера встретились, чтобы обсудить переход Милана Шкриниара.

Как сообщает The Athletic, "нерадзурри" запросили за своего футболиста 50-60 миллионов евро. Тоттенхэм такая сумма не устраивает.

Одним из вариантов была аренда с опцией выкупа, но Интер не готов пойти на такой шаг.

Отметим, что в это трансферное окно Тоттенхэм успел подписать двух защитников – Серхио Регилона и Мэттью Доэрти.