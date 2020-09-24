"Шпоры" узнали, сколько хочет заполучить Интер за своего футболиста.
МИЛАН ШКРИНИАР, GETTY IMAGES
24 сентября 2020, 19:34
Вчера, 23 сентября, руководство Тоттенхэма и Интера встретились, чтобы обсудить переход Милана Шкриниара.
Как сообщает The Athletic, "нерадзурри" запросили за своего футболиста 50-60 миллионов евро. Тоттенхэм такая сумма не устраивает.
Одним из вариантов была аренда с опцией выкупа, но Интер не готов пойти на такой шаг.
Отметим, что в это трансферное окно Тоттенхэм успел подписать двух защитников – Серхио Регилона и Мэттью Доэрти.