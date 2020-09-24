Джесси Лингард до закрытия трансферного окна может покинуть Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports
По информации источника, "красные дьяволы" не получали предложений по 27-летнему футболисту, но его агенты ведут переговоры с клубами из АПЛ и Европы. 
Контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед истекает летом 2021 года. 
В прошлом сезоне Лингард провел на поле 22 игры: на его счету один гол. 