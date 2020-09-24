Полузащитник Манчестер Юнайтед может сменить клуб до закрытия трансферного окна.
ДЖЕССИ ЛИНГАРД, GETTY IMAGES
24 сентября 2020, 23:08
Джесси Лингард до закрытия трансферного окна может покинуть Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports
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По информации источника, "красные дьяволы" не получали предложений по 27-летнему футболисту, но его агенты ведут переговоры с клубами из АПЛ и Европы.
Контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед истекает летом 2021 года.
В прошлом сезоне Лингард провел на поле 22 игры: на его счету один гол.