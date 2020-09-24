Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Джесси Лингард до закрытия трансферного окна может покинуть Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports

По информации источника, "красные дьяволы" не получали предложений по 27-летнему футболисту, но его агенты ведут переговоры с клубами из АПЛ и Европы.

Контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед истекает летом 2021 года.

В прошлом сезоне Лингард провел на поле 22 игры: на его счету один гол.