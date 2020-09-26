Англия

Новичок "синих" пока не готов дебютировать за свою новую команду.

На этой неделе состав Челси пополнил голкипер Эдуар Менди, который подписал контракт на пять лет.

Он должен усилить вратарскую позицию на фоне неудачной игры, которую демонстрирует Кепа Аррисабалага.

Тем не менее, 28-летний футболист не примет участие в ближайшем поединке своей команды против Вест Бромвича.

"Неделя для Менди получилась долгой, он много не тренировался. Он прилетел в четверг, мы почувствовали, что выпустить его в старте – слишком крутой поворот", — приводит слова Фрэнка Лампарда Sky Sports.

По слухам, место в стартовом составе займет Вилли Кабальеро, который успешно отыграл против Барнсли в Кубке английской лиги.