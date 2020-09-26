Англия

Защитник Челси рассказал о том, почему присоединился к "синим".

В это трансферное окно бразильский защитник Тиаго Силва покинул ПСЖ и на правах свободного агента присоединился к Челси.

"У Челси прекрасная история. Думаю, если вы спросите у 90% футболистов, хотят ли они играть за Челси, они ответят, что да. Я не стал исключением", — рассказал Тиаго Силва BBC Sport.

"Меня вдохновил этот проект с классными футболистами, с подписанием великолепных новичков и прекрасным тренерским штабом, и тренером, против которого мне посчастливилось играть. Для меня большая гордость стать членом этого проекта".

"Никогда не думал, что однажды Лампард станет моим тренером. Я мог представить, что он выберет этот путь, но не со мной в его команде. Но если бы Фрэнк в меня не верил, меня бы здесь не было".

Челси после двух стартовых туров Премьер-лиги занимает 11-е место с тремя очками. Сегодня, 26 сентября, "синие" сыграют против Вест Бромвич Альбион.