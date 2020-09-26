Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура АПЛ между Вест Бромвичем и лондонским Челси.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард оставил Кепу Аррисабалагу на скамейке запасных в матче против Вест Бромвича. Его место в рамке ворот займет Вилли Кабальеро. Новичок команды Эдуар Менди не попал в заявку на поединок.

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Таунсенд — Перейра, Ливермор, Сойерс, Диангана — Робинсон

Запасные: Баттон, Кипре, Филлипс, Харпер, Филд, Робсон-Кану, Эдвардс

Челси: Кабальеро — Джеймс, Кристенсен, Силва, Алонсо — Канте, Ковачич — Хаверц, Маунт — Вернер, Абрахам

Запасные: Аррисабалага, Томори, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Жиру, Хадсон-Одои

Матч Вест Бромвич — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.