"Павлины" победили на выезде со счетом 1:0.
Шеффилд Юнайтед – Лидс, Getty Images
27 сентября 2020, 16:17
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед минимально уступил на своем поле Лидсу. Единственный гол на 88-й минуте матча забил нападающий Патрик Бэмфорд.
Шеффилд Юнайтед – Лидс 0:1
Гол: Бэмфорд, 88.
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл – Башем, Ампаду, Робинсон – Болдок, Ландстрем (Норвуд, 64), Берге, Осборн, Стивенс – Берк (Шарп, 74), Макголдрик (Макберни, 74).
Лидс: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Даллас – Филлипс – Элдер Кошта (Поведа, 66), Робертс (Родриго, 46; Алиоски, 90), Клих, Харрисон – Бэмфорд,
Предупреждения: Ландстрем, Болдок – Филлипс.