Англия

У полдопечных Жозе Моуриньо было все для того, чтобы победить, но они не сумели набрать три очка (1:1).

В рамках третьего тура АПЛ лондонский Тоттенхэм принимал Ньюкасл. Сразу же после стартового свистка "шпоры" ожидаемо завладели игровым и территориальным преимуществом. Они могли повести в счете уже на третьей минуте, но Дарлоу героически спас гостей. Сперва голкипер потащил мяч после прямого удара Ло Чельсо со штрафного, а затем справился и с добиванием от Кейна. Подопечные Жозе Моуриньо продолжали много владеть мячом на чужой половине поля в надежде дожать соперника. У Кейна была еще одна отличная возможность забить, но Дарлоу снова спас свою команду после удара Харри.

Затем игра на некоторое время успокоилась, после чего хозяева с новыми силами отправились в атаку. Несмотря на явное игровое преимущество, лондонцам долгое время не удавалось оказывать давление на чужую штрафную. "Сороки" даже перехватили инициативу на некоторое время, подали несколько стандартов, но это в итоге ни к чему не привело. А на 25-й минуте Тоттенхэм таки забил – Кейн прострелил на дальнюю штангу, а Моура протолкнул мяч в ворота, опередив Ритчи — 1:0.. Уже через две минуты отличиться мог Сон, но кореец вместо удара по воротам решил отпасовать на Моуру, однако ошибся при передаче. Еще через несколько минут Сон был очень близок к забитому голу, но ему помешала штанга, принявшая мяч на себя после удара вингера.

Подопечные Моуриньо продолжали проводить атаку за атакой, рассчитывая увеличить преимущество в счете. Они нанесли еще несколько ударов по воротам из выгодных позиций, но они были неточными. Ближе к окончанию первого тайма джорди выровняли игру и перебрались на чужую половину поля, однако не смогли придумать, что делать с мячом. Под занавес тайма снова мог отличиться Сон, но в и в этот раз ему помешал каркас ворот, теперь перекладина. Перед уходом на перерыв гости едва неожиданно не сравняли счет после розыгрыша углового. У Шелви была отличная возможность забить, но Джонджо не попал в дальний угол. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе "шпор".

На второй тайм не вышел Сон, вместо которого появился Бергвейн. Отсутствие корейца серьезно сказывалось на атакующем потенциале команды. Хозяева продолжали много владеть мячом на чужой половине поля, но им уже не удавалось так легко проходить оборону соперника, как это было в первой половине встречи. Несмотря на немалое количество ударов по воротам, реальной угрозы для Дарлоу они не несли. Тоттенхэм испытывал дефицит идеи в последней трети поля, из-за чего не удавалось создавать опасные моменты.

Время от времени Ньюкасл перехватывал инициативу и шел в атаку, однако выпады гостей в итоге ни к чему хорошему для них не приводили. Ближе к середине тайма "шпоры" вновь активно пошли вперед, намереваясь увеличить преимущество в счете, но ничего не могли поделать с эшелонированной обороной соперника. Подопечные Моуриньо проводили атаку за атакой, но до прицельного завершающего удара по воротам дело не доходило. Не помогали и заработанные стандартные положения, после которых не следовали удары по воротам.

У Ламелы была возможность забить прямым ударом со штрафного — Эрик пробил под перекладину, а Дарлоу перевел мяч на очередной угловой. Немного позднее отличиться мог Кейн, воспользовавшийся отскоком мяча в штрафной площади, но Харри пробил прямо в руки Дарлоу. Казалось, что, если Тоттенхэм не забьет второй гол, то все равно доведет матч до победного конца. Однако не тут то было. Незадолго до финального свистка спустя десятки просмотров видеоповторов был назначен пенальти за игру Дайера рукой. Уилсон подошел к мячу и реализовал единственный (!) удар в створ ворот Льориса — 1:1. У "шпор" уже не осталось времени на исправление положения, так что по итогам поединка они были вынужденны довольствоваться лишь одним набранным очком. Хотя все в этом матче шло к тому, что лондонцы без проблем обыграют "сорок".

В четвертом туре Тоттенхэм ожидает схватка с Манчестер Юнайтед, а Ньюкасл сыграет с Бернли.

Тоттенхэм — Ньюкасл 1:1

Голы: Моура, 25 — Уилсон, 90+7 (с пенальти)

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис — Хойбьерг, Уинкс, Ло Чельсо (Ндомбеле, 77) — Моура (Ламела, 79), Кейн, Сон Хын Мин (Бергвейн, 46)

Ньюкасл: Дарлоу — Хейден, Лассельс, Фернандес — Манкильо, Хендрик (Мерфи, 74), Шелви, Альмирон (Кэрролл, 77), Ритчи (Льюис, 69) — Жоэлинтон, Уилсон

Предупреждения: Уинкс — Шелви, Жоэлинтон, Льюис, Хейден