Англия

Клубы договорились о переходах своих защитников.

Рубен Диаш продолжит карьеру в Манчестер Сити, сообщил официальный сайт Бенфики.

"Горожане" договорились о приобретении португальца за 68 миллионов евро, а также в виде бонусов португальский клуб может получить еще 3,6 миллиона.

В свою очередь, Николас Отаменди будет выступать за Бенфику – его лиссабонцы выкупят за 15 миллионов.

Переход обоих футболистов полноценно будет завершен после прохождения медицинского осмотра и подписания личного контракта.

Напомним, что в это трансферное окно среди защитников Сити успел заполучить Натана Аке, а Бенфика – Яна Вертонгена.