Клубы договорились о переходах своих защитников.
РУБЕН ДИАШ, GETTY IMAGES
28 сентября 2020, 08:57
Рубен Диаш продолжит карьеру в Манчестер Сити, сообщил официальный сайт Бенфики.
"Горожане" договорились о приобретении португальца за 68 миллионов евро, а также в виде бонусов португальский клуб может получить еще 3,6 миллиона.
В свою очередь, Николас Отаменди будет выступать за Бенфику – его лиссабонцы выкупят за 15 миллионов.
Переход обоих футболистов полноценно будет завершен после прохождения медицинского осмотра и подписания личного контракта.
Напомним, что в это трансферное окно среди защитников Сити успел заполучить Натана Аке, а Бенфика – Яна Вертонгена.